Primarie Pd, cinque seggi a Busto Arsizio

Il prossimo 3 marzo in tutta Italia si svolgeranno dalle 8 alle 20 le elezioni primarie per la scelta del nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico e dei componenti dell’Assemblea nazionale.

L’ormai classico appuntamento di partecipazione dei cittadini alla vita democratica del partito e del Paese toccherà anche Busto Arsizio, dove saranno cinque i seggi allestiti sulla base della ripartizione delle sezioni elettorali comunali.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

I cittadini italiani iscritti alle liste elettorali possono votare sottoscrivendo l’Albo degli elettori PD e portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di almeno 2 euro.

Potranno votare anche gli elettori fuori Regione di residenza, i cittadini comunitari non italiani o extracomunitari e i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che si siano registrati online entro le ore 12:00 di lunedì 25 febbraio. Anche in questi casi sarà necessario portare un documento di riconoscimento, un contributo di almeno 2 euro e il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo per i cittadini extracomunitari.

COME SI VOTA?

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

I SEGGI A BUSTO ARSIZIO

SEGGIO 1 – BUSTO NORD – SEDE PD, VIALE REPUBBLICA 67 – SEZIONI dalla 9 alla 17 e dalla 52 alla 62

SEGGIO 2 – BUSTO CENTRO – VILLA TOVAGLIERI, VIA VOLTA 11 – SEZIONI dalla 1 alla 5, dalla 23 alla 27 e dalla 34 alla 51

SEGGIO 3 – SACCONAGO – VILLA CALCATERRA, VIA MAGENTA 70 – SEZIONI dalla 28 alla 33, dalla 63 alla 71 e dalla 78 alla 81

SEGGIO 4 – BORSANO – SEDE QUADRIFOGLIO, VIA LODI 20/A – SEZIONI dalla 72 alla 77

SEGGIO 5 – S.ANNA – GAZEBO, angolo VIA MASACCIO e VIA FOGAZZARO – SEZIONI dalla 6 alla 8 e dalla 18 alla 22

Il SEGGIO 5 sarà aperto solo dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Negli altri orari si potrà votare presso la Sede PD di Viale Repubblica 67 (SEGGIO 1).