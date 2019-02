Ralf al cinema “spacca internet”

Dal mondo dei videogiochi a quello sconfinato della rete: “Ralph spacca internet” è il film con cui il gigante e la sua piccola amica Vanellope tornano al cinema per raccontare a grandi e piccini una nuova avventura che metterà a dura prova la loro amicizia.

Il film sarà proiettato domenica 10 febbraio alle ore 15 al Cinema Nuovo di viale dei Mille per il nuovo appuntamento di CinemaKids, la rassegna cinematografica che l’associazione Filmstudio90 dedica ai bambini e alle loro famiglie.

L’avventura è assicurata: Ralph questa volta lascia i confini sicuri della sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al suo tocco non proprio leggero. Immerso nel mondo virtuale assieme a Vanellope, Ralph rischierà la sua vita e i suoi affetti reali per salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope, con l’aiuto della community con le sue grandi potenzialità e le sue insidie.

Un film per bambini, con una doppio livello di lettura per risultare divertente anche per i genitori.

Ingresso unico a 5 euro.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.