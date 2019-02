Rapinò due ragazzi, dopo 10 anni si aprono le porte del carcere per un 28enne

A dieci anni di distanza dal fatto gli agenti del Commissariato di Polizia di Gallarate hanno potuto finalmente stringere le manette attorno ai polsi di un 28enne marocchino che nel 2009, quando aveva 18 anni, si è reso protagonista (insieme ad altri cinque) di una rapina violenta ai danni di due ragazzi.

Le due vittime furono costrette a seguire la banda in una via poco illuminata per rubare un telefonino, il portafoglio e un giubbotto. Uno di questi venne anche preso a pugni e testate.

Ieri (martedì) finalmente si è conclusa la vicenda giudiziaria e la pena di due anni è diventata definitiva.