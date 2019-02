Restano pochi posti per la pasta alla norma solidale

Mancano pochi giorno alla serata solidale per i terremotati di Catania, lanciata dal consigliere comunale di Varese Domenico Esposito.

L’appuntamento è per mercoledì 27 febbraio alle 20, al ristorante “Da Gennaro”, in Via Torquato Tasso 31 a Varese, nella frazione di Cartabbia.

La cena costerà 10 euro a persona: ovviamente, pasta alla norma per tutti, in onore della Sicilia ferita. E poi bibite e caffè.

Insieme allo staff del ristorante Da Gennaro, capitanato dallo chef Filippo Chiappa parteciperanno almeno uno chef stellato e uno televisivo: Alessandro Garzillo, cresciuto alla corte di Marchesi, e con molteplici esperienze ad altissimo livello sia nazionale che internazionale e Davide Aviano, quarto classificato a Masterchef 7, che ha già lavorato nelle cucine di Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

I proventi della serata saranno consegnati alla diocesi di Catania, e serviranno per rimettere a posto dopo i crolli l’oratorio di Pennisi, usato da tutti i bambini della zona. Per prenotare gli ultimi posti si può chiamare in pizzeria allo 0332 23 82 30