San Valentino romantico e solidale alle Ville Ponti

Una serata romantica ma anche solidale. E’ in programma al Centro Congressi Ville Ponti la cena di San Valentino organizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli che unirà la voglia di festeggiare il giorno più romantico dell’anno con la volontà di raccogliere fondi per il reparto oncologico pediatrico. L’appuntamento è per giovedì 14 febbraio.

Il ricavato infatti, sarà destinato alla ristrutturazione del Day Center onco-ematologico pediatrico di Varese. La cena con intrattenimento è al costo di 70 euro. La prenotazione obbligatoria si può effettuare alla mail federica.norelli@gmail.com oppure 345.4341045.