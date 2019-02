Smog, stop ai diesel Euro4 in città e obbligo di spegnere il motore in sosta

Da martedì 19 febbraio saranno attivate le misure temporanee di primo livello con limitazioni al traffico anche in provincia di Varese.

Nello specifico, a causa del superamento dei valori di PM10 per 4 giorni consecutivi e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni, nelle città di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno (ovvero quelle con più di 30mila abitanti) saranno imposte limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano oltre all’obbligo di spegnimento dei motori in sosta.

Altre limitazioni saranno imposte nel settore del riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni) e agricolo (divieto di spandimento liquami zootecnici, divieto assoluto di combustioni all’aperto).

Come previsto dalla delibera regionale, giovedì ci sarà il prossimo giorno di controllo per verificare la possibile disattivazione delle misure restrittive in caso di rientro nei limiti.