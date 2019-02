Squadra antidegrado al porticciolo di Caplago

E’ arrivata al porticciolo di Capolago l’attività della squadra antidegrado del comune di Varese.

«Una bella pulizia contro l’inciviltà – ha commentato il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Pepe, residente nel quartiere – Ho segnalato questa situazione di degrado all’assessore Dino De Simone e sono molto soddisfatto dell’intervento fatto. Questo è il primo di una serie di passaggi coi quali l’amministrazione vuole rendere fruibile un luogo che attualmente è una cattedrale nel deserto».

«Proprio questa solitudine – continua l’esponente Pd – ha lasciato una località simbolo della nostra città in preda al degrado, sin dalla sua creazione. Siamo consapevoli che questo intervento non è sufficiente: al degrado si risponde con interventi seri. Per questo con l’assessore all’ambiente e i dirigenti del Comune abbiamo iniziato un importante lavoro affinché si possa far rifiorire – come chiedono molti cittadini – un luogo molto bello per ammirare il nostro lago».

«Inoltre – conclude il consigliere di maggioranza – con questo intervento di pulizia vogliamo lanciare un importante segnale di presenza delle istituzioni: il Comune è in prima linea nella lotta al degrado. Invito i cittadini a segnalare all’amministrazione eventuali situazioni di incuria: anche così potremo rendere migliore la nostra città».