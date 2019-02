Fuori strada con l’auto, si schianta contro un albero

Si schianta contro un albero sulla strada provinciale 6, a Luino.

Un uomo di 37 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari di Areu nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio.

L’incidente intorno alla mezzanotte e mezza in via Lugano. L’auto guidata dal 37enne, una Fiat Panda, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito, trasportato all’ospedale di Varese per accertamenti.