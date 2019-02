A torso nudo nella notte minaccia i passanti brandendo un sasso

È successo la notte scorsa in pieno centro a Legnano, in Corso Italia. Due uomini, due insegnanti di 33 e 40 anni trasferitisi in città per lavoro, stavano acquistando degli oggetti al distributore automatico quando si è avvicinato un ragazzo, 21enne, a dorso nudo che, con prima ha chiesto una sigaretta, poi dei soldi e quando i due hanno chiesto di lasciarli stare, brandendo nella mano destra un sasso, li ha affrontati per obbligarli a darglieli anche accennando a scagliare il sasso contro di loro.

Immediata è stata la reazione dei due che si sono dapprima spostati sulla strada, guadagnando la spazio necessario e poi si sono allontanati di corsa avvisando i Carabinieri.

La pattuglia li ha raggiunti in centro nel vicino Corso Garibaldi dove ha preso contatto con i malcapitati facendosi descrivere il giovane che li aveva aggrediti poi ha iniziato delle ricerche nelle vie adiacenti riuscendo a rintracciarlo ed a portarlo in caserma. Ricevuta la denuncia da parte dei due aggrediti, il giovane è stato identificato, un 21enne di nazionalità tunisina in regola con il permesso di soggiorno, e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio cui sono stati trasmessi i verbali.