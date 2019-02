Trento – Openjobmetis, chi segna vince

C’è un tabù da sfatare per la Openjobmetis che sabato sera giocherà nell’anticipo (ore 20,30) della terza giornata di ritorno del campionato di basket di Serie A. La squadra biancorossa non ha mai vinto sul parquet di Trento, quello che ospiterà la sfida di Cain e compagni alla Dolomiti Energia, una delle compagini che fino a questo momento non hanno percorso la strada che si pronosticava a inizio stagione.

I bianconeri di coach Buscaglia – sulla panchina dell’Aquila da nove stagioni – finalisti negli ultimi due campionati (e battuti prima da Venezia e poi da Milano) hanno disputato un girone di andata sotto le aspettative, mancando la qualificazione alla Coppa Italia e uscendo malamente dall’Eurocup. I segnali di miglioramento, specie dal ritorno del playmaker Aaron Craft (neo-papà: auguri) ci sono stati ma la Dolomiti è ancora alla ricerca dalla svolta definitiva come dimostra il KO interno di settimana scorsa contro Cantù.

E proprio sulle attuali incertezze dei trentini può provare a fare leva una Openjobmetis che si è mossa con il successo su Sassari ma vuole continuare ad alimentare la classifica in mezzo a un calendario poco agevole. La squadra di Caja, che ha subito recuperato Salumu dopo la botta alla schiena di mercoledì sera (il belga si è allenato sia giovedì sia venerdì alle 11, prima della partenza del pullman), dovrà però trovare pronti tutti i suoi uomini principali: da Cain che se la vedrà con il temuto Hogue a Moore, opposto al “cervello” Craft fino a Scrubb che duellerà con Marble, giocatore che quest’anno ha cominciato male ma che ora ha trovato la continuità giusta.

Paradossalmente, tra Trento e Varese, potrebbe spuntarla chi userà meglio l’arma che di solito non è nelle corde delle due squadre, l’attacco. Gli uomini di Buscaglia e quelli di Caja infatti in genere producono poco dal punto di vista offensivo (tolta Pistoia, sono le due formazioni meno prolifiche di Serie A) ma fanno affidamento alla propria retroguardia. Più organizzata quella varesina, più rude quella bianconera, ma alla fine entrambe sanno essere molto pungenti. Per passare alla BLM Group Arena quindi, Ferrero e soci dovranno trovare buone medie nel tiro pesante e – qua e là – affidarsi a tiri ad alta percentuale da vicino (magari in contropiede, come contro Sassari) per togliere fiducia ai padroni di casa.

La partita di Trento sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, dal nostro liveblog già a disposizione dal venerdì pomeriggio. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #trentovarese su Twitter o Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.

La Pallacanestro Varese ha lanciato una promozione speciale per le tre partite di campionato previste alla Enerxenia Arena nel corso del mese di marzo, quelle contro Reggio Emilia (domenica 3: si giocherà alle 17), con Cremona (17) e con Venezia (31). I mini-abbonamenti avranno costi variabili: per Curva Nord e Galleria costeranno 39 euro (19 per gli under 18); sedersi in Tribuna Silver costerà 69 euro (34 per U18) mentre in Tribuna Gold 99 euro (49 per U18). I tagliandi sono disponibili solo online fino al 2 marzo a QUESTO link.