Final Eight: biglietti nominali per i tifosi di Varese

L’onda lunga degli scontri tra ultras che lo scorso anno caratterizzarono la partita di basket tra Virtus Bologna e Openjobmetis non si è ancora placata.

In occasione delle Final Eight di Coppa Italia al “Mandela Forum” di Firenze (14-17 febbraio), le tifoserie delle due squadre saranno sottoposte a un regime particolare di vendita dei biglietti per i settori a esse dedicate, nonostante il disimpegno annunciato nelle scorse settimane da parte degli “Arditi”, gli ultras di fede biancorossa.

I tifosi della Openjobmetis quindi, potranno acquistare il biglietto del settore dedicato a Varese (parliamo della giornata di giovedì 14, quella dei quarti di finale in cui i biancorossi affronteranno Cremona) soltanto in anticipo ed esibendo un documento di identità: i tagliandi saranno nominali e verranno venduti soltanto al Pallacanestro Varese Store (il negozio all’ingresso del parterre del palazzetto) tra martedì 5 e venerdì 8 febbraio tra le 15,30 e le 19,30. Il costo dei primi 150 biglietti sarà “calmierato” a 10 euro; quelli successivi saranno invece venduti al prezzo di 14 euro; il pagamento sarà possibile solo in contanti.

Il giorno della partita non saranno in vendita, a Firenze, i tagliandi del “Settore Varese”. Per quanto riguarda invece tutti gli altri settori del palasport fiorentino, la vendita è libera sia online (circuito Vivaticket), sia ai botteghini dell’impianto il giorno della gara.

CAJA SOTTO INDAGINE

Le parole che Attilio Caja ha pronunciato dopo la sconfitta subita a Brescia lo scorso 20 gennaio sono sotto oggetto di una inchiesta da parte della procura federale (sul tempismo, sorvoliamo…). Nella conferenza stampa al PalaLeonessa, l’allenatore della Openjobmetis aveva criticato in modo diretto due dei tre arbitri – Filippini e Morelli – dicendo tra l’altro «sembrava ci volessero fischiare contro, sempre con un sorriso sarcastico sulle labbra». Nell’articolo sottostante, la trascrizione delle parole di Caja di quel giorno.