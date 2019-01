Alla Openjobmetis non riesce il bis: Sassari vince a Masnago

Non riesce il bis alla Openjobmetis che al “secondo giro” contro Sassari cede ai sardi (69-79) nella gara di Fiba Europe Cup e consegna alla squadra di Esposito il primo posto nel girone. Nulla di grave, come dimostrano i visi distesi di Caja e dell’entourage biancorosso al termine di una partita-laboratorio, nella quale entrambe le squadre hanno provato a vincere dando però vita a quintetti diversi dal solito e a qualche sperimentazione tecnica e tattica.

Alla fine la spunta con merito il Banco Sardegna, avanti nel punteggio per l’intera serata e in possesso del classico “uomo in più”, lo strepitoso Rashawn Thomas autore di 24 punti con il 69% dal campo e con una serie di canestri – specie da 3 – che hanno permesso agli ospiti di respingere i tentativi di ritorno di una Varese comunque coriacea e volenterosa.

A Caja è mancata proprio qualche punta in fase d’attacco: tradita da Avramovic (2/12) e da Scrubb (due soli tiri tentati), la squadra biancorossa ha trovato la spinta migliore da Jean Salumu, autore dei punti che hanno fatto risalire la Openjobmetis fino a un inatteso pareggio nel cuore del terzo periodo. La schiena però ha fermato il belga (sia domenica sia oggi ha subito un paio di colpi severi) e con lui la risalita di Varese, che non ha avuto granché da Archie e da Cain con il pivot annullatosi nella solita prova di forza con Cooley.

La partita con Sassari è comunque servita per dare spazio ampio alle seconde linee e per effettuare un test di lusso in vista delle impegnative trasferte di Trento (sabato) e Trieste, inframezzate dalla chiusura del girone di Fiba in casa con Groningen (mercoledì prossimo). Con Caja che non ha alcuna preoccupazione per l’inchiesta aperta su di lui dalla Procura Federale per le parole di critica agli arbitri pronunciate dopo il match di Brescia. «Dormo e mangio lo stesso, non ho nulla da dire». E forse dopo la direzione naïf vista questa sera, anche il coach ha rivalutato i fischietti tricolori.

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 69-79

(15-18, 29-38; 52-64)

VARESE: Moore 9 (3-4, 1-3), Avramovic 4 (2-10, 0-2), Scrubb 2 (1-1, 0-1), Archie 9 (4-5, 0-4), Cain 7 (3-4); Iannuzzi 7 (3-4), Natali 3 (0-1, 1-3), Salumu 16 (3-6, 2-3), Tambone 9 (0-2, 3-4), Ferrero 3 (1-2, 0-3). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

SASSARI: Spissu 18 (3-4, 3-5), McGee 2 (1-1, 0-6), Carter 13 (3-3, 1-3), Thomas 24 (4-6, 5-7), Magro; Devecchi (0-1 da 3), Pierre 6 (0-2, 1-2), Gentile 3 (1-4 da 3), Polonara 10 (2-3, 2-3), Diop, Cooley 3 (1-4). All. Esposito.

ARBITRI: Herceg (Cro), Horozov (Bul), Zupanic (Slo).

NOTE. Da 2: V 20-39, S 14-23. Da 3: V 7-23, S 13-31. Tl: V 8-12, S 12-19. Rimbalzi: V 29 (9 off., Cain 6), S 38 (11 off., Cooley 10). Assist: V 18 (Moore 4), S 20 (Gentile 4). Perse: V 13 (Iannuzzi, Cain 3), S 19 (4 con 3). Recuperate: V 10 (Cain 3), S 3 (Thomas 2). Usc. 5 falli: Tambone. F. tecnico: Cooley. Spettatori: 1.446.