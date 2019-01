Caja non fa drammi: “Più importante vincere in campionato”

Volto disteso e nessuna preoccupazione per la battuta di arresto rimediata in casa con Sassari, la seconda della campagna europea della Openjobmetis. Coach Attilio Caja guarda con serenità al match di Masnago ma anche al suo coinvolgimento in un’indagine della Procura Federale per critiche agli arbitri di dieci giorni fa.

Galleria fotografica Fiba Europe Cup: Openjobmetis - Banco Sardegna 69-79 4 di 27

CAJA 1

«Brava Sassari a vincere una partita dura e fisica. Resto soddisfatto per aver conquistato la partita di domenica contro un avversario che si è confermato di grande valore nei suoi tanti uomini. Oggi c’è stata una grandissima partita di Thomas che per noi è stato immarcabile, non tanto nei giochi di post basso dove c’erano gli aiuti, quanto sul tiro da 3 punti dove forse chi lo marcava non era così attento».

CAJA 2

«Andiamo comunque al turno successivo di Coppa dietro a Sassari che è stata più brava di noi nell’arco delle due partite giocate in Fiba. Ora però concentriamoci sulle prossime trasferte di campionato e poi sulla Coppa Italia».

CAJA 3

«Salumu è stato bloccato da un problema alla schiena ma stasera è stato veramente ottimo, replicando tante cose buone già mostrate domenica scorsa. Allo stesso modo anche Tambone è stato bravo: uno degli obiettivi era quello di dare spazio alla panchina e devo dire che alcuni giocatori hanno dato ottime risposte. Qualcuno invece è andato male come Avramovic che però è stato tra i migliori domenica: se devo scegliere tra le due partite, mi va bene così».

CAJA 4

«Sotto inchiesta per le parole di Brescia? Non ho da fare nessun commento. Dormo, mangio lo stesso e non ho nulla da dire».

ESPOSITO 1

«Giocare con Varese non è mai facile, però stasera abbiamo avuto un atteggiamento difensivo molto più intenso di domenica e siamo contenti per la vittoria. Ma la cosa di cui sono più soddisfatto è stata la giusta mentalità da parte dei giocatori che di solito stanno in campo meno. Questo è importante nel momento in cui è appena rientrato Pierre, siamo senza Smith e abbiamo due nuovi da inserire al meglio. Complimenti anche a Varese, le due italiane avanzano insieme».

ESPOSITO 2

«Cooley è un problema per via dei falli tecnici? Mah, lo hanno appena eletto miglior pivot del campionato sulla Gazzetta (che non ci risulta essere un Testo Sacro ndr), non mi pare sia un problema. Comunque gli parleremo».

ESPOSITO 3

«I nuovi sono qui da pochi giorni, non abbiamo potuto fare allenamento in dieci fino a oggi perché anche Pierre è rimasto a riposo nelle ultime seduete e abbiamo dovuto fare quattro modifiche nella squadra perdendo anche un giocatore come Bamforth. Proseguiamo nel nostro lavoro».