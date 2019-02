Un corso per diventare agenti di Polizia Locale

La Scuola di Formazione Professionale della Spezia, specializzata nell’organizzazione di corsi e convegni d’interesse per aspiranti ed appartenenti alle forze di polizia, ha organizzato un Corso di Preparazione al concorso per Polizia Locale.

Viene proposto anche in virtù del Concorso Pubblico da Agenti di Polizia Locale già indetto dal Comune di Gallarate, il cui termine per la presentazione della domanda è fissato per domani 7 febbraio (per info sul Bando di Concorso chiedere al Comune di Gallarate). Sede del Corso sarà la Sala Riunioni Comunale di Via Rusnati 1 a Gallarate (VA).

In particolare il personale docente tratterà le seguenti tematiche: test a risposta chiusa fac-simile di Concorso, utile al fine di conoscere il proprio grado di preparazione; Fonti del diritto; Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Esercitazione teorico/pratica con redazione verbali di accertamento infrazioni Codice della Strada; Testo Unico Ordinamento Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000; Diritto Amministrativo ex L. 241/90; Esercitazione teorico/pratica Diritto Amministrativo; Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale ex L. 65/86; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Riforma della Disciplina relativa al settore del Commercio ex D.Lgs. n. 114/98; Fac-simile prova d’esame teorico/pratica; Correzione collettiva test a risposta chiusa per valutazione oggettiva miglioramento preparazione. Le lezioni saranno 20 full-immersion e si terranno da venerdì 22 a domenica 24 febbraio. Durante il Corso sarà rilasciata tutta la normativa aggiornata utile per lo studio ed al termine attestato di partecipazione. Al fine di seguire al meglio gli iscritti, saranno accettate solo le prime 60 iscrizioni. Il termine per potersi iscrivere è martedì 19 febbraio. Per avere maggiori informazioni inviare una mail a scuolaformazioneprofessionale@gmail.com oppure telefonare al 328.5467479