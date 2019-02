Usa la roncola per risolvere una lite stradale: denunciato un 70enne

Un uomo di 70 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver minacciato con una roncola un “avversario” in una banale lite stradale.

E’ successo mercoledì mattina a Luino, durante il mercato settimanale.

A denunciare il fatto all’ufficio della Polizia di frontiera un cittadino italiano residente in Svizzera insieme al figlio. L’uomo si era recato a Luino per partecipare mercato quando per questioni sulla precedenza in un parcheggio era stato minacciato da un soggetto che agitava un oggetto simile ad un’accetta.

L’uomo ha fornito agli agenti la fotografia della targa del veicolo a bordo di cui questa persona si era allontanata.

Immediati riscontri sul proprietario del veicolo indicato, un settantenne residente a Germignaga. Lo stesso pomeriggio una pattuglia della Polizia di Stato ha intercettato il veicolo: a bordo gli agenti hanno rinvenuto una roncola di 40 cm, corrispondente a quella descritta dal denunciante.

Ora l’uomo dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto senza giustificato motivo di oggetto atto ad offendere.