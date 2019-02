«Il Varese ci manca, è la squadra della nostra città»

Egregio direttore,

Mio figlio Luca di 8 anni è un grande tifoso del Varese, oltre che dell’Inter, nonché sostenitore integerrimo. Oggi, domenica 3 febbraio, forse non aveva capito bene, ma stranamente l’ho convinto ad andare a Vedano Olona per assistere all’unica partita del girone A di Eccellenza, Varesina-Mariano. Avremmo fatto da osservatori per Camara & Co. in vista del recupero del 13 febbraio, ed ero curioso di vedere il campo in sintetico, l’unico in grado di superare la nevicata di questi giorni. Ma fatto il biglietto e ritirata la distinta al botteghino, non appena ha capito che non c’era il Varese sono stati solo guai per me… Luca si è rifiutato di rimanere lì e dopo soli 10 minuti eravamo fuori.

Il Varese ci manca già e nonostante gli acciacchi rimane sempre la squadra della nostra Città.

Mattia C.

