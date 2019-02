A Villa Bossi torna il “vino per la vita”

Vino e musica per celebrare la vita: è questo il senso della manifestazione che ogni anno si rinnova a Villa Bossi.

L’appuntamento quest’anno è per il 24 febbraio (Villa Bossi a Bodio Lomnago, Varese, via Carlo Bossi 33).

Come ormai tradizione il ricavato della battitura dei vini di pregio, 500 bottiglie di qualità donati da produttori italiani e 100 da collezione e d’antiquariato, verrà devoluto alla lotta contro la leucemia; battitore d’asta sarà anche quest’anno il grande sommelier campione del mondo 2013 Luca Martini, accompagnato dal critico gastronomico Pierre Ley.

L’asta è a favore del comitato Stefano Verri Onlus, che da anni opera e raccoglie fondi per la ricerca e la lotta alla leucemia.

“Il vino per la vita” anche quest’anno sarà nella bella location di Villa Bossi a Bodio Lomnago, l’antica residenza che ospita Bizzi, marchio di prestigio mondiale produttore di Clavicembali e Fortepiano.

Due le sezioni dei vini all’asta: la prima è la sezione d’antiquariato e da collezione donate da privati; si tratta di bottiglie da conservare a ricordo di un importante evento della vita come il proprio anno di nascita, il proprio matrimonio o la nascita di un figlio. Bottiglie preziose da stappare in solitaria meditazione o con gli amici più cari.

La seconda sezione vedrà all’asta di bottiglie prestigiose ma da bere subito o da invecchiare donate da produttori italiani Val D’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Il tutto in piccoli lotti, a prezzi più che accessibili.

L’esposizione dei vini è prevista dalle 10 alle ore le 16, l’incanto alle ore 16.

Per maggiori informazioni: comitato.stefanoverri@tin.it