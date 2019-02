Vince la Castellanzese, un terzetto al secondo posto

Quinta giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza. Continua a guidare con ampio margine la Castellanzese, che regola in casa 3-0 il Ferrera Erbognone grazie alla doppietta di Pedergnana e al gol di Gibellini.

Il Verbano frena in casa pareggiando 1-1 contro il Città di Vigevano (Dioh risponde al vantaggio di Vezzi) e viene raggiunto al secondo posto – a quota 36 – dal Fenegrò e dalla Varesina. I comaschi passano 2-0 in casa del Busto 81 (oggi a Vedano Olona per l’indisponibilità del campo di Solbiate Arno) grazie alle reti di Campus e Scapinello, mentre le fenici si impongono 2-0 in casa dell’Accademia Pavese: a segno Albizzati e Cargiolli.

In un’atmosfera surreale la Castanese vince 1-0 a Viggiù contro la juniores del Varese, conquistando tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Termina in parità al “Milano” di Sesto Calende tra la Sestese e il Legnano. Apre l’ex di turno Ianni, chiude Mazzini per l’1-1 finale. Un calcio di rigore di Milazzo permette al Mariano di superare in casa 1-0 l’Union Villa Cassano, sempre più giù in classifica.

Senza reti la sfida tra Ardor Lazzate e Alcione.