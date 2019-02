Il vino sardo sui voli Air Italy vale un premio

Un ottimo vino da bere in volo? È sugli aerei di Air Italy, made in Sardegna. La compagnia a lungo di base a Olbia e oggi anche a Malpensa ha infatti conquistato la medaglia di bronzo durante la cerimonia di premiazione del prestigioso concorso “Business Traveller Cellars in the Sky”, tenutasi ieri sera presso The Grand Ballroom a Langham, Londra.

Ideati con l’obbiettivo di dare riconoscimento all’ eccellenza dei vini serviti dalle compagnie aeree a bordo delle First e Business Class, i “Cellars in the Sky Awards” sono attivi da ben 33 anni, ma è l’edizione 2018 a vedere per la prima volta la partecipazione di Air Italy al concorso.

Gavino Virdis, Catering Operations Manager di Air Italy e Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, e Stefania Filigheddu, Air Italy Product & Service Design Manager, hanno ritirato, a nome della Compagnia, la medaglia di bronzo ricevuta per il vino “Olianas Perdixi 2016, Gergei, Sardegna, Italia “, servito a bordo dei voli Air Italy.

«Siamo assolutamente lieti di vincere questo prestigioso premio a “Cellars in the Sky 2018”, il che dimostra ancora una volta il continuo lavoro di sviluppo del nostro prodotto di bordo» dice Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy. «Ci assicuriamo sempre che i nostri passeggeri beneficino della migliore esperienza e degustazione di cibo e bevande a bordo di tutti i nostri voli Air Italy».

Il premiato “Olianas Perdixi 2016, Gergei, Sardegna, Italia”, è un vino rosso tra i più importanti della cantina che lo produce. Si tratta di un blend di Bovale, Carignano e Cannonau, tutti vitigni autoctoni della Sardegna. Il suo colore intenso proviene da una lunga permanenza sulle fecce. Con sentori di frutti neri sotto spirito e confettura di more e con note speziate che ricordano la liquirizia, la fragranza risulta ricca e complessa al naso, mentre il gusto è rotondo, con tannini morbidi e ben equilibrato dalla vena acida che si avverte sul finale.