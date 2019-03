Su 110 alcol test solo una sanzione per guida in stato di ebrezza

Oltre 80 violazioni del codice della strada, più di 5mila veicoli controllati e 110 automobilisti sottoposti ad alcol test. Questi, in pillole, i numeri emersi dai controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Legnano nel corso del fine settimana appena trascorso.

Le operazioni sono state condotte dai nuclei “stradale” e “territoriale” del Comando di corso Magenta che sono stati impiegati in azioni mirate sia per il controllo della vivibilità urbana nei punti critici cittadini, sia sulle strade principali con controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di degrado e alle condotte illecite nella conduzione dei veicoli. In totale sono stati impiegati 14 operatori, dei quali 10 in divisa, due in abiti borghesi, un ufficiale e un sottufficiale al Coordinamento.

Nell’attività di polizia stradale sono stati controllati 5.320 veicoli tramite il sistema di lettura targhe mobile; 110 automobilisti sono stati sottoposti ad alcol test (due di questi anche a narco test). In totale sono state rilevate oltre 80 violazioni al codice della strada, tra le quali, le più significative, una mancata copertura assicurativa, una guida sotto l’influenza di bevande alcoliche – con denuncia alla competente Autorità Giudiziaria -, una guida senza patente, e 15 omesse revisioni. Le altre violazioni sono state contestate per utilizzo del cellulare alla guida, comportamenti di guida pericolosi e soste insidiose.

Nell’ambito della polizia territoriale sono state sottoposte a controllo tre attività economiche, che hanno portato all’accertamento di quattro violazioni inerenti la tutela del consumatore (una violazione sull’orario di attività delle vtl-slot machine, una per igiene, e due amministrative). Sono state inoltre controllate differenti aree di aggregazione della città che hanno portato al controllo di oltre 40 persone e al sequestro per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e un verbale per consumo di alcolici su aree pubbliche, così come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Con l’inizio della primavera la Polizia Locale ha moltiplicato il proprio impegno potenziando le attività, così da prevenire eventuali recrudescenze dei fenomeni che intaccano la vivibilità urbana e l’incolumità nella circolazione stradale.