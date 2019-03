Agorà riunisce al Maga le associazioni politiche del nord-est per parlare di Europa

“Europa-Italia-idee e valori popolari” sarà questo il tema della serata organizzata da Agorà Liberi e Forti Varese alla sala Arazzi “Ottavio Missoni” del MaGa di Gallarate lunedì 11 marzo alle ore 20.45 che vedrà la partecipazione di ben sette associazioni politiche del nord-ovest ovvero l’organizzatrice Agorà Varese, Energie in Comune (Milano), Orizzonte Comasco (Como), Libertà Protagonista (Lecco), Amministratori della Lomellina (Pavia), E20Cultura (Monza e Brianza) e Agorà Novara.

Sul palco, dopo l’introduzione di Marcello Pedroni e Nino Caianiello, rispettivamente presidente e presidente onorario di Agorà Varese, l’onorevole Diego Sozzani, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, l’Assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, i consiglieri regionali Angelo Palumbo, Mauro Piazza, Ruggero Invernizzi, Federico Romani. Previsti i saluti delle onorevoli Giusy Versace e Lara Comi.

«Assieme a tanti amici ci proponiamo di mettere al centro i temi concreti di una politica fatta di contenuti e di realtà associative che vivono ogni giorno il territorio – sottolinea Marcello Pedroni – in una fase come quella di oggi occorre infatti riportare lo spirito del fare che ha animato la discesa in campo e l’azione politica del Presidente Berlusconi fin dal 1994. Sono gli ideali e i valori popolari che sono la base del Partito Popolare Europeo e della nostra azione di governo ed amministrativa a partire dal modello lombardo. Un percorso che condivideremo con diverse associazioni che operano quotidianamente in Lombardia e che segna l’inizio di un nuovo percorso basato sul servizio al cittadino».