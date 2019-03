Al bar sotto casa mentre è ai domiciliari: finisce in carcere

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato, nella serata di ieri, un saronnese 50enne sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso durante un controllo mentre era all’interno di un bar nei pressi della sua abitazione.

L’uomo, molto noto alle forze dell’ordine perché arrestato sempre in Saronno per un grave fatto di cronaca commesso nell’anno 2014, si è assentato nonostante fosse sottoposto agli obblighi di permanere in casa in detenzione domiciliare. Ricercato dalla pattuglia, che si era avvicinata per controllare che fosse ligio ai suoi doveri, è stato trovato all’interno di un bar a poche decine di metri dal suo domicilio.

Riconosciuto immediatamente dai militari, il 50enne senza opporre resistenza si è lasciato accompagnare dai carabinieri in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. Questa mattina sarà celebrato il rito per direttissima presso il Tribunale di Busto Arsizio.