Alla scoperta della Linea Cadorna

Un’occasione per ritrovarsi lungo un percorso di storia e cultura: è la Linea Cadorna, il sistema di fortificazioni presente anche in provincia di varese e realizzato un secolo fa per evitare un’invasione na Nord che mai ci fu.

L’appuntamento è in programma per domenica 31 marzo e prevede il percorso da Cassano Valcuvia a San Martino.

Programma:

Ritrovo a Cassano Valcuvia, parcheggio del Municipio ore 8,30

Escursione di cammino effettivo ore 4 (and/rit). Pranzo al sacco o presso il rifugio San Martino (obbligo prenotazione).

Obbligo scarponcini da trekking, pila frontale e antipioggia.

La visita alle fortificazioni prevede una quota di partecipazione di 10 euro e sarà a cura della Guida Escursionistica Ambientale AIGAE Martino Luca.

INFO: www.zerotremila.it , iscrizione entro il 28/3

cell: 329 9858901 , e-mail info@zerotremila.it