Antonelli e Tosi: «Italia-Repubblica Ceca sia una festa»

A due giorni dall’impegno della Nazionale U20 allo Speroni, il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore allo sport Gigi Farioli e il presidente di ASSB Massimo Tosi uniscono le forze per far si che la partita contro la Repubblica Ceca sia una festa.

“E’ per il caso che questa partita coincide con l’inizio della primavera- dichiara Farioli- ma è un caso che ha un grande valore simbolico: un periodo di rinnovamento per la città in simbiosi con il centenario della Pro Patria, che quest’anno sta facendo un cammino straordinario. Ringrazio il sindaco e Massimo Tosi, che si sono mossi con la Federazione, e Patrizia Testa per il grande lavoro che quotidianamente svolge al servizio dei colori biancoblu, con una correttezza mai scontata in un ambiente del genere. Vogliamo che sia una festa per i giovani, abbiamo coinvolto scuole e società sportive per far sì che questo sia uno spettacolo ma anche uno stimolo per i ragazzi”.

Visto l’orario (scelto dalla Federazione, giovedì 21 alle 16) per così dire complicato, chi organizza lancia un’appello alla città: andare allo Speroni per stare vicino agli Azzurrini, che da maggio saranno impegnati nel Mondiale di categoria in Polonia, sarebbe una bella pubblicità per una piazza in cui la Nazionale maggiore manca da trent’anni, approfittando tra l’altro dell’ingresso gratuito.

Lo spettacolo è assicurato e può essere l’occasione di vedere dal vivo futuri campioni. Tra i convocati dal CT Paolo Nicolato spiccano i nomi del portiere del Milan Alessandro Plizzari e dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, ma anche del centrocampista bergamasco Filippo Melegoni, finito in questi giorni nel mirino della Juventus.