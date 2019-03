Auto parcheggiata prende fuoco

Giovedì 14 marzo alle ore 19.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate, sono intervenuti nel comune di Olgiate Olona, in via San Michele, per spegnere l’incendio che ha investito un’autovettura.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il rogo ha interessato parzialmente anche un altro automezzo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.