Giovanni Montano si ripresenta e lancia la sua candidatura a sindaco di Olgiate Olona a teatro

Il sindaco uscente di Olgiate Olona, Giovanni Montano, ci riprova per la terza volta con vecchi e nuovi compagni di viaggio. Il 15 maggio, alle ore 21:00, presso l’Area 101 in via Bellotti 22, avrà luogo la presentazione ufficiale della sua lista Montano Sindaco e del programma. L’evento, aperto al pubblico permetterà ai cittadini di conoscere direttamente le proposte e le visioni del candidato e della sua squadra.

Durante l’evento, non solo verrà presentato il candidato sindaco, ma anche gli altri candidati della lista, insieme al programma elettorale. Un’opportunità per gli elettori di interagire direttamente con i candidati e di avere un quadro delle loro politiche e delle iniziative proposte. Il tutto sotto lo slogan di campagna di Montano: “Insieme possiamo fare ancora meglio”.

L’invito è esteso a tutti i cittadini di Olgiate Olona che sono interessati a partecipare attivamente alla vita politica della loro città e a coloro che desiderano avere un impatto diretto sulle decisioni che influenzeranno il loro futuro. Con un focus su temi come l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l’efficienza amministrativa, Giovanni Montano e la sua squadra sono pronti a condividere la loro visione per un Olgiate Olona migliore.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle iniziative di Giovanni Montano, i cittadini possono visitare la pagina facebook della lista.