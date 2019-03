Bando da 1300 euro: il circolo The Family cerca idee e progetti da realizzare

La “Cooperativa la Familiare” di Albizzate, l’ente proprietario e gestore del Circolo The Family, ha stanziato 1300 euro per un bando di idee per la realizzazione di un progetto delle associazioni albizzatesi o delle organizzazioni no profit che operano sul territorio.

I fondi sono stati raccolti lo scorso autunno durante l’evento “Cantine in festa” che ogni anno richiama centinaia di persone e quel ricavato, ora, è stato stanziato dalla cooperativa per raccogliere idee e progettualità sul territorio.

“L’obiettivo – spiega il giovane Cda della cooperativa – vuole essere quello di supportare, attraverso un contributo economico, iniziative, eventi o progetti che abbiano una ricaduta positiva sul territorio, da realizzarsi nel periodo tra maggio e la fine dell’anno”.

Per farlo è stato predisposto un bando che elenca puntualmente gli obiettivi e i requisiti del progetto da presentare. Ciascun soggetto, associazione albizzatese o ente no profit che opera sul territorio comunale, potrà presentare, entro i termini stabiliti, un singolo progetto per il quale richiedere il contributo, utilizzando la mail di riferimento: bandi@circolothefamily.com

Il presidente della Cooperativa, Gianluca Iannetti, spiega con poche ma significative parole la scelta che ha guidato questa iniziativa: “Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo progettare, ma anche credere”

Per rispondere a eventuali domande e presentare nel dettaglio l’iniziativa “Idee in Circolo”, la cooperativa invita a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 15 marzo alle 21 presso il Circolo The Family di via XX Settembre 12 ad Albizzate.