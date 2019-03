Biancorosse schiacciate dalle regine di Conegliano

Al Pala Verde di Villorba, di fronte a un pubblico di olte 4.000 spettatori, si chiude con una sconfitta per 3-0 (25-20, 27-25, 25-19), la regular season della Unet E-Work Busto Arsizio. Le biancorosse non riescono nell’impresa di battere le regine assolute della classifica della Imoco Volley e chiudono al quinto posto in classifica. È una partita combattuta quella tra le ragazze di coach Mencarelli e quelle di coach Santarelli. Wolosz e compagne non fanno sconti, nonostante il primo posto assicurato in classifica e la testa in parte proiettata su martedì, quando saranno chiamate a giocare la gara di andata di semifinale di Champions contro le turche del Fenerbache.

Grobelna chiude la partita con 18 punti in una stagione che l’ha vista brillare solo a tratti, mentre dietro di lei Herbots chiude a quota 10. Prestazione un po’ sottotono, forse dovuta anche alla stacnhezza accumulata nella finale di CEV Cup. Dall’altra parte della rete la migliore è Hill che chiude con 15 punti.

Nei quarti di finale scudetto la squadra di patron Pirola affronterà quindi Monza (vittoriosa nell’ultima gara contro Bergamo), come nella stagione passata: gara 1 si giocherà al PalaYamamay di Busto domenica 7 aprile, gara 2 e eventuale gara 3 a Monza sabato 13 e lunedì 15.

Il quinto posto significa anche che nella stagione 2019-2020 la UYBA non si qualifica alla CEV Cup mentre potrà disputare la Challenge Cup, vinta a inizio settimana proprio da Monza (che invece parteciperà alla CEV).

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Samadan e Bonifacio al centro, Leonardi libero.

Il primo set parte con il 7-12 a favore delle biancorosse ma le venete non ci stanno e approfittando di alcuni errori e indecisioni delle bustocche, si rifanno sotto (11-13). L’errore in battuta di Samadan e il muro di Danesi ristabiliscono il pareggio (14-14). Sul finale le padrone di casa spingono e corrono sul 23-19. Il doppio muro di Sylla chiude 25-20.

Nel secondo parziale Wolosz e compagne partono in vantaggio (11-9) ma è chiaro che entrambe le formazioni sono intenzionate a darsi battaglia fino all’ultimo fischio. Si procede punto a punto, portando il set ai vantaggi. Daniesi mette a segno il 25-24 ma Herbots annulla. I muri di Fabris su Gennari e di De kruijf su Grobelna segnano il 27-25.

Anche il terzo set inizia in parità (9-9). Le padrone di casa provano a scappare e si portano a +2 (17-15). Gennari e compagne non riescono a invertire la situazione e la Imoco chiude 25-19.

SALA STAMPA

La regista biancorossa Orro ammette che i troppi errori della squadra hanno compromesso l’andamento della gara: “Nel primo e nel secondo set abbiamo giocato bene, mentre nel terzo abbiamo commesso tantissimi errori e questo ha pesato sul punteggio finale. Conegliano si è dimostrata molto forte a muro, mentre noi potevamo fare meglio in contrattacco. Dopo aver conquistato la Coppa Cev volevamo venire qui a conquistare almeno un punto per raggiungere il quarto posto ma quanto abbiamo fatto non è stato sufficiente. Complimenti a Conegliano”.

Sorride invece la giovanissima centrale veneta Anna Danesi, MVP del match: “La UYBA sta disputando un ottimo campionato, ma noi siamo state brave a non farle entrare in partita. Personalmente speravo di fare meglio a muro, ma sono contenta per quello che ho fatto in attacco”.

IL TABELLINO

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-20, 27-25, 25-19)

Imoco Volley Conegliano: Bechis ne, Easy, De Kruijf 8, Folie 2, Fersino ne, Lowe 2, De Gennaro (L), Danesi 9, Fabris 7, Wolosz 2, Hill 15, Tirozzi 2, Sylla 9, Moretto ne.

UYBA: Piani ne, Peruzzo ne, Herbots 10, Grobelna 18, Gennari 9, Cumino ne, Orro, Leonardi (L), Bonifacio 3, Meijners ne, Berti ne, Samadan 5, Botezat.

Arbitri: Cerra, Frapiccini

Note. Conegliano: ace 6, errori 13, muri 9. Busto Arsizio: ace 3, errori 19, muri 3. Spettatori: 4783

Playoff

Ai Playoff Scudetto si qualificano le prime 8 classificate al termine della Regular Season. I quarti di finale si disputeranno al meglio delle tre gare, con Gara-1 sul campo della peggiore classificata e Gara-2 e l’eventuale spareggio sul campo della squadra meglio classificata.

Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle cinque gare con gara 1 e gara 4 in casa della peggiore classificata e Gara 2, Gara 3 e l’eventuale Gara 5 sul campo della squadra meglio classificata.

La finale si disputerà anch’essa al meglio delle cinque gare, con gara 1 e l’eventuale gara 4 sul campo della peggiore classificata e gara 2, gara 3e l’eventuale gara 5 sul campo della squadra meglio classificata.

Programma dei quarti di finale

Bosca San Bernardo Cuneo (8^) – Imoco Volley Conegliano Conegliano (1^), sabato 6 aprile ore 20.30

Il Bisonte Firenze (7^) – Igor Gorgonzola Novara (2^), domenica 7 aprile ore 17

E’più Pomì Casalmaggiore (6^) – Savino del Bene Scandicci (3^), sabato 6 aprile ore 20.30

Unet E-Work Busto Arsizio (5^) – Saugella Team Monza (4^), domenica 7 aprile ore 17

Semifinali

Gara 1 – giovedì 18 e venerdì 19 aprile

Gara 2 – sabato 20 e domenica 21 aprile

Gara 3 – lunedì 22 e martedì 23 aprile

Ev. Gara 4 – giovedì 25 e venerdì 26 aprile

Ev. Gara 5 – sabato 27 e domenica 28 aprile

Finale

Gara 1 – mercoledì 1 maggio

Gara 2 – sabato 4 maggio

Gara 3 – lunedì 6 maggio

Ev. Gara 4 – giovedì 9 maggio

Ev. Gara 5 – domenica 12 maggio