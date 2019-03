“Campanile con Eco” in scena al Nuovo di Cuasso

Dopo il grande successo del debutto al Teatro Santuccio, che ha aperto la 24esima edizione del Festival Teatro & Territorio con la direzione artistica di Paolo Franzato, lo spettacolo “Campanile con Eco” replica mercoledì 27 marzo, alle 21, al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte in occasione della Giornata Mondiale del Teatro.

Un grande omaggio al celebre scrittore umorista Achille Campanile che il regista-pedagogo Franzato ha voluto realizzare nei 120 anni dalla sua nascita, sia dedicandogli l’intero festival con un titolo che riporta due sue citazioni (“Lampi di imbecillità – ovvero – la scemenza la vogliamo facoltativa!”), sia ideando e dirigendo una intera trilogia di spettacoli di cui il primo è proprio quello in scena al teatro cuassese.

Lo spettacolo è composto da tredici testi di Achille Campanile e due di Umberto Eco; è realizzato e prodotto dall’Accademia Teatro Franzato (attori, regia, allestimento, promozione), con la partecipazione di alcuni attori della STCV scuola teatrale Anna Bonomi, per un totale di ventidue interpreti tutti allievi di Paolo Franzato. Interpreti Accademia: Matteo Albergoni, Maria Stella Belfiore, Antonio Casamassima, Letizia Giamporcaro, Rachele Pesavento, Emma Pizzuti, Michele Stura, Riccardo Trovato, Alberto Vezzoli, Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio. Interpreti STCV: Giovanna Belletti, Donatella Bogatai, Anna Di Pasquantonio, Alessandro Gasberti, Gianni La Rocca, Marina Mazzoli, Rossana Righi. Consulente drammaturgico: Franco Di Leo. Costumi e accessori di Marcella Magnoli. Aiuto regia: Marco Rodio. Regia: Paolo Franzato.

Di Achille Campanile verranno rappresentate diverse sue drammaturgie: La crisi del teatro risolta da me?, Il principe pensieroso, Il biglietto da visita, Postumi dell’eruzione vulcanica, Paganini non ripete, In casa del degente, Colazione all’aperto, Acqua minerale, Quando Lucio lascia l’ascia, La “o” larga, Guerra, L’orrenda parola, Delitto a Villa Roung.

Insieme a lui, in un confronto ironico, il secondo autore, Umberto Eco, uno scrittore intellettuale, che quando non è impegnato in complesse questioni di semiotica (le cui lezioni il regista Franzato ha seguito nel suo percorso per la seconda laurea all’Ateneo bolognese) ama i funambolismi verbali, sfoggiando un’ironia graffiante che lo rende sorprendentemente simile al primo.

Teatro & Territorio è il più longevo festival teatrale realizzato a Varese città e provincia, giunto alla sua 24^ edizione. Ideato, progettato e diretto da Paolo Franzato, si svolge da marzo a luglio 2019 con diversi eventi realizzati tra Varese città, Cuasso al Monte e Porto Ceresio. Ogni anno presenta diverse nuove e creative produzioni, svariate collaborazioni, interessanti workshop e un dedica specifica a grandi esponenti del teatro moderno.

Franzato, che ha interpretato e diretto oltre 260 diversi spettacoli, si è formato con maestri mondiali dell’arte scenica (tra cui Judith Malina, Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Lindsay Kemp e Pina Bausch), ha collaborato con vari artisti internazionali ed è direttore artistico di ben quattro Stagioni teatrali. Nel 2019 festeggia i suoi trent’anni di insegnamento.

Prenotazioni: tel. 347.4312170 – 338.7851800

Ingresso spettacolo: biglietto intero 10,00 €

Nuovo Teatro di Cuasso – Stagione 2018/2019