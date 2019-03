I carabinieri fanno il “palloncino“ e due patenti volano via

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 35enne barista di Varese e un 39enne magazziniere di Varese, poiché resisi responsabili del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare il 35enne è rimasto coinvolto in un frontale senza feriti, accaduto a Induno Olona, nella notte fra sabato e domenica lungo la strada statale 233, km 56. Arrivano i carabinieri e fanno il “palloncino“. Risultato: il giovanotto alla guida della sua Renault è stato trovato in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 grammi per litro. Patente addio.

Ad alzare il gomito anche un 39enne di Varese, invece: sottoposto a controllo alla circolazione stradale in Viale Aguggiari, è risultato positivo all’alcool test: tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Patente di guida ritirata anche per lui.