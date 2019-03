Il caso della ciclabile di via Roma arriva in Consiglio regionale

Il caso della pista ciclabile di via Roma a Saronno arriva in Consiglio regionale grazie ad un’interrogazione, depositata oggi, del consigliere del Pd Samuele Astuti. La richiesta all’assessore competente è di esprimersi sulla congruità del progetto esecutivo, redatto dal Comune, con le finalità e i criteri indicati nel bando regionale da cui l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 60mila euro.

Una richiesta che ricalca quella dei 1600 firmatari della petizione pubblica e delle associazioni ambientaliste e ciclistiche locali: tornare al progetto che ha vinto il bando, evitando l’abbattimento di 60 piante.

“Il comune di Saronno riprenda il progetto che aveva vinto il bando, che è più sicuro e meno impattante – dichiara Astuti -. La segnaletica orizzontale sonora è preferibile al cordolo e le piante, che sono in via Roma da 70 anni, vanno salvaguardate. Non solo per ragioni di decoro urbano: in questi giorni tutto il mondo parla del cambiamento climatico e le piante sono un importantissimo alleato naturale per l’assorbimento della CO2. Ce ne vorrebbero di più, non di meno, soprattutto nelle città. Attendiamo una risposta dalla giunta regionale e invitiamo il comune a riflettere bene su quel progetto.”