Il castello dei Vigili del Fuoco diventa blu per sensibilizzare sull’autismo

Anche quest’anno il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, parteciperà alla giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Il comando di Varese, per suggellare l’importanza sociale di questo fenomeno, illuminerà di colore blu, per tutta la notte tra il 1 e 2 aprile, il cosiddetto castello di manovra, struttura dove si svolgono quotidianamente gli addestramenti del personale, elemento simbolo delle caserme dei Vigili del Fuoco.

Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da tempo è in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili, con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza su questi importanti temi sociali. Per affrontare con maggiore coscienza questo tema, dal 2015, è stato istituito in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni ed esperti sull’argomento, un Osservatorio nazionale sui temi della sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali.