Il Comune “fiorisce” grazie anche al lavoro dei bambini

Il calendario ci dice che la rivincita delle gemme sul gelo è vicino perché si entra ufficialmente nella primavera, ma già oggi a Cuveglio si respira aria di rinascita grazie all’installazione dell’artista Giugi Bassani.

“Volo Celeste” è difatti un’opera che riguarda un tema al centro del dibattito del momento: l’ambiente, i modi per preservarlo e tra questi quella “economia circolare” che si traduce nella seconda vita degli oggetti.

Che sia un cartone riciclato a diventare nuova carta, o una buccia d’arancia a trasformarsi in compost l’idea è sempre quella: ridurre gli sprechi. E così perché non trasformare le bottiglie dell’acqua in un bouquet di fiori azzurri per ornare il municipio?

Verrà infatti inaugurata il prossimo 22 marzo – ma è già visibile ora – l’opera d’arte realizzata anche grazie al coinvolgimento di bimbi e ragazzi delle scuole del paese, anch’essi presenti al taglio del nastro previsto per le 11.

«Sarà un momento importante per la nostra comunità – ha ricordato il sindaco Giorgio Piccolo – perché assieme ai bambini scopriremo non solo l’importanza di una questione fondamentale come quello dell’ambiente, ma l’opera sarà anche il pretesto per sensibilizzare sul tema dell’autismo: il 2 aprile sarà la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo che si celebra in tutto il mondo proprio con un fiocco di questo colore».

L’installazione rimarrà disponibile al pubblico fino al 22 aprile.