Corsi di musica e teatro in Gattabuia, per bambini

Dopo la presentazione dello scorso 21 febbraio, debuttano ufficialmente le attività della neonata associazione Gattabuia, che ha messo radici in tante città italiane e ora, anche a Maccagno.

L’arte, intesa come strumento per la scoperta di sé e delle proprie emozioni e per avvicinarsi all’altro anima le attività di Gattabuia, a cominciare dai laboratori e corsi per bambini, ragazzi ed adulti. In particolare sono due i corsi per bambini in partenza a marzo con una lezione di prova gratuita aperta a tutti i piccoli interessati.

Venerdì 8 marzo, ore 17-18

GIOCARE CON I SUONI

Si tratta di un corso di Propedeutica musicale per bambini da 4 a 10 anni condotta da Antonio Testa, musicista e musicoterapeuta. Attraverso i vari giochi proposti i piccoli allievi potranno sperimentare le diverse caratteristiche del suono, rendendo il gruppo armonico e coinvolgendo le diverse parti: il corpo e il movimento, le emozioni, la mente con le sue idee ed associazioni, i sensi con le loro percezioni.

Mercoledì 13 marzo, ore 17-18

VIAGGIO IN TE-ATRO

“Il teatro inteso come strumento relazionale e sociale per consentire al bambino di mettersi in gioco, fare movimento divertendosi, andare alla scoperta di sé, interagire con i propri compagni raccontando, immaginando e rappresentando storie”, scrive l’insegnante e attrice Clarissa Pari nella presentazione del corso rivolto ai bambini di materna, elementari e medie.

I bambini saranno invitati a raccontare ciascuno le proprie esperienze personali con l’ausilio di personaggi fantastici, e avranno l’occasione di esternare la propria emotività nascosta, stando in gruppo, con una propria dimensione e un ruolo. In questo percorso cerchi, tessuti, sedie e cappelli diventano “complici” di un gioco simbolico insieme ai bambini e alle loro emozioni.

Le attività si svolgeranno nella sede di Gattabuia, ospitata nello stesso edificio della Scuola primaria di Largo Alpini 1, a Maccagno, con ingresso sul retro, lato bar.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere ad associazionegattabuia@gmail.com oppure 335 6648386 (Daniela).