Dal reggaeton alle hit anni ’90: Montonight torna a far ballare

Il festival Montonight torna anche quest’anno con tre giorni di musica, birra e le prelibatezze che escono dalla cucina dell’associazione sportiva Montonate CSI. Le date sono venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio sempre nello stesso posto: il campo dell’oratorio di Montonate.

Le tre serate del festival saranno scandite da tre generi diversi: reggaeton, latino e hip hop venerdì sera (mentre in cucina il protagonista sarà il panzerotto royal); dagli anni ’90 ai giorni nostri il sabato (in cucina il pulled pork) e tema a sorpresa la domenica con Tortillas e chili.

L’ingresso a Montonight è sempre gratuito: venerdì 25 e sabato 26 maggio la serata inizierà alle ore 20 (l’apertura cancelli è prevista per le 19.30). Domenica 27 maggio apertura cancelli alle ore 17.00. I parcheggi saranno in via San Carlo Borromeo (Indicate come paese Mornago sul navigatore, NB).

Montonight è l’evento nato dall‘Associazione sportiva Montonate CSI, fondata nel 2010 grazie ad un gruppo di ragazzi uniti per la passione del calcio. La passione stessa si è rivelata poi la chiave per formare un gruppo di giovani coesi (circa 70 ragazzi) che ormai da anni collaborano alla realizzazione dell’evento annuale della “Montonight”, ormai alla VIII Edizione.

Le edizioni passate sono state dedicate anche alla raccolta fondi destinati ad altre associazioni che operano sul territorio a scopo benefico.