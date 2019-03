Una domenica sportiva in città: ritorna la Stravarese

Un grande appuntamento per correre o – almeno – camminare insieme su percorsi adatti alle gambe di tutti sulle strade che attraversano una bella fetta dei quartieri della Città Giardino. Domenica 31 marzo torna la storica “Stravarese”, prova non competitiva e a “passo libero”, giunta alla sua 37a edizione grazie allo sforzo organizzativo del G.S. Marciatori Varese in collaborazione con la parrocchia di Avigno.

I partecipanti potranno scegliere uno dei tre tracciati previsti, rispettivamente da 6, 12 e 18 chilometri che si snodano sia su asfalto sia su sterrato come per esempio quello sul “pratone” di Sant’Ambrogio nel finale. La partenza e l’arrivo sono posizionate all’ippodromo delle Bettole (dove è presente anche un ampio parcheggio) mentre il percorso toccherà in particolare i quartieri di Avigno, Velate (il punto più alto), Sant’Ambrogio ma anche il territorio di Casciago. Sono previsti ricchi ristori intermedi sia per la 12 sia per la 18 chilometri, uno dei quali presso l’oratorio di Avigno. All’arrivo delle Bettole ristoro finale con pane, marmellata, nutella, torte, biscotti, formaggio spalmabile e bevande.

La manifestazione è inserita nel calendario provinciale e nazionale della FIASP, la Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti, e non prevede né un ordine di arrivo né premiazioni singole, bensì un riconoscimento ai gruppi partecipanti in base al numero di iscritti. La partenza è “libera”, nel senso che podisti e camminatori potranno prendere il via a scelta tra le 8,30 e le 12,30; i percorsi saranno presidiati e aperti fino al termine dell’evento, previsto per mezzogiorno.

Il contributo per la partecipazione è fissato in 3 euro per i soci Fiasp e 3,50 per i non soci senza riconoscimento; in 7 euro (soci) o 7,50 (non soci) con il riconoscimento, una maglietta in cotone dedicata al Giro d’Italia di ciclismo.