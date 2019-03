Incendio alla discarica: fumo visibile da chilometri

Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È partito nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo l’incendio alla discarica di Mariano Comense dove è scattato l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Como, oltre alla squadra emergenze di Arpa Lombardia e la Polizia Locale.

L’incendio è molto vasto e, secondo i VVF, le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per diverse ore. Il vento è in rinforzo, con direzione da nord a sud. Sul posto anche il Gruppo specialistico contaminazione atmosferica dell’Agenzia Arpa, che sta provvedendo a installare sottovento un campionatore ad alto volume per il monitoraggio di microinquinanti. Il primo campione verrà prelevato e inviato al laboratorio Arpa domani nella mattinata, quando potrà anche essere valutata l’eventuale necessità di proseguire con il monitoraggio.