La lotta ai cambiamenti climatici, anche a Gallarate

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Legambiente Gallarate

“Abbiamo solo 11 anni per salvare il pianeta” Con questa frase è stato lanciato da Greta Thunberg lo sciopero degli studenti per il giorno di venerdì 15 marzo, uno sciopero molto significativo, che auspichiamo possa coinvolgere le scuole del territorio. Il Global Climate Strike ha le sue ragioni in poche sintetiche parole.

Se continuiamo al ritmo attuale e superiamo di 1,5°C, a breve assisteremo ad un improvviso aumento della temperatura. La situazione sarebbe totalmente fuori controllo e nessun intervento umano sarà più possibile. Per evitare questo rischio, dobbiamo ridurre di metà le emissioni globali di CO2 entro il 2030 e azzerarle al 2050”.

Il nostro augurio è che lo sciopero del 15 marzo sia partecipato e, prima ancora, stimolato dai dirigenti scolastici e dal personale docente, trattandosi di un tema molto caldo e di essenziale importanza per il futuro delle nuove generazioni. Come ha sottolineato Luca Mercalli proprio a Gallarate qualche giorno fa, in uno degli incontri di Filosofarti, l’adesione di massa allo sciopero sarà la prova concreta che l’umanità ha finalmente acquisito la consapevolezza che gli eventi in arrivo potrebbero condurci ad una catastrofe ben più grave di quelli provocati da una guerra, da cui sempre si risorge.

Dopo l’enciclica papale Laudato si’, di cui peraltro l’Italia sembra essersi dimenticata, dopo le constatazioni di fatto che il clima è impazzito, ecco ora lo sciopero della scuola a svegliare il torpore della gente.

In questa situazione, il circolo di Legambiente Gallarate ha chiesto ai dirigenti scolastici e agli insegnanti della nostra città che il cambiamento climatico, ampiamente trattato dalla stampa e dai numerosi testi pubblicati su questo tema, possa essere spunto di riflessione e discussione all’interno delle classi da parte dei giovani e dei loro insegnanti. Auspichiamo che lo sia per tutti.

Il Comune di Gallarate necessita fortemente di tale attenzione, trattandosi di un comune ampiamente cementificato, con inquinamento atmosferico alle stelle, privo di contromisure o stimoli al miglioramento ambientale.

Gallarate, 7 marzo 2019