La nuova Garibaldi sarà gialla e azzurra: così è deciso!

« E il popolo decise: sarà gialla e azzurra!».

Lezione di democrazia questa mattina per gli alunni della primaria Garibaldi di Varese. I bambini sono stati chiamati a scegliere le tonalità che coloreranno le facciate esterne della loro scuola dove sono in corso i lavori di restauro.

Come una vera e propria democrazia, si sono dotati di schede, urne e scrutatori per dare il proprio parere. Alla fine, la maggioranza dei 102 voti espressi sono andati all’abbinata gialla azzurra che ha superato le altre proposte in discussione: il giallo e l’arancione, l’arancione e il verde e infine il giallo e il verde.

Alle consultazioni scolastiche erano presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, gli assessori Rossella Dimaggio e Andrea Civati. «Oggi è stata una grande giornata di partecipazione per i bambini e le bambine della Garibaldi – ha detto il Sindaco Galimberti – Questi giovanissimi varesini hanno dimostrato un fortissimo attaccamento alla loro scuola scegliendo i colori per le facciate dell’edificio. Avevo lanciato questa sfida che è stata raccolta benissimo dalla dirigente e dalle docenti ma soprattutto dagli alunni che con grande serietà, senza però farsi mancare il divertimento, hanno svolto una vera consultazione tra di loro e in modo democratico hanno preso una importante decisione per la loro scuola. Una bellissima iniziativa che ha anche una grande valenza come forma di responsabilizzazione verso il luogo che questi bambini vivono ogni giorno. Una esperienza sicuramente da ripetere anche in altre scuole di Varese».

«È stata una bellissima occasione e un esercizio di cittadinanza attiva che sicuramente insegnerà a bambini la responsabilità nella cura dei beni comuni- ha spiegato la dirigente Chiara Ruggeri – Gli alunni erano entusiasti di questo lavoro e possibilità. Una giornata che ha sicuramente ha lasciato in loro un bel segno».

I lavori di riqualificazioni, iniziati a febbraio, hanno interessato le facciate della scuola del quartiere San Carlo. Un intervento atteso e richiesto da diversi anni che l’amministrazione è riuscita ad avviare grazie al meccanismo della compensazione derivata da un altro intervento di riqualificazione che si è sviluppato in viale Borri. Il costo dell’opera è di circa 100 mila euro.