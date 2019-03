La SCS crede nella salvezza, Coelsanus per evitare i playout

SERIE A2 MASCHILE

Impegno esterno per la Axpo Legnano che giocherà sul campo di Tortona, squadra delusione della stagione che però precede gli Knights in classifica. Tra i piemontesi, avversaria che rappresenta un vero e proprio tabù per i biancorossi, ci sono anche gli ex varesini Bertone, Garri e Gergati. Mazzetti non avrà probabilmente a disposizione Bozzetto che comunque è sulla via del recupero, mentre sarà della partita Laganà nonostante un ginocchio infiammato.

Dove e quando: domenica 31 marzo, ore 18 – PalaOltrepo di Voghera (Pv).

Classifica (Girone Ovest): V. Roma, Capo d’Orlando 34; Rieti, Bergamo 30; Treviglio, Latina, Agrigento 28; Casale M. 26; Biella, Scafati, Trapani 24; L. Roma 22; Tortona 18; LEGNANO 10; Cassino 4.

* Siena esclusa dal campionato.

SERIE B MASCHILE

La sconfitta di un solo punto patita per mano di Oleggio al Campus ha praticamente tolto le velleità di playoff alla Coelsanus di Cecco Vescovi, non tanto per via della situazione in classifica quanto per un calendario durissimo nelle ultime quattro giornate. Si comincia domenica da Firenze contro la All Food degli ex Toure e Genovese e del totem Cuccarolo (assente invece Vico): i toscani sono in piena lotta per un posto tra le prime e attualmente occupano la terza posizione. La Robur, che cerca una vittoria per allontanare il playout in via definitiva, dovrà rinunciare a Ferrarese e Assui; anche Rosignoli sarà ex di turno.

Dove e quando: domenica 31 marzo, ore 18 – Palazzetto San Marcellino di Firenze.

Classifica (dopo 26 giornate): Piombino 40; Omegna 38; Firenze, San Miniato 36; Vigevano, Sangiorgese 32; Alba 30; Empoli 28; Pavia, Oleggio, VARESE 26; Valsesia, Montecatini 20; Cecina 16, Siena 6, Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Torna in campo dopo una settimana di sosta la SCS Varese che nel frattempo ha festeggiato l’investitura a Cavaliere concessa al Quirinale al presidente Paolo Vittori. Sabato sera ad Azzate va in scena un “quasi spareggio” tra le biancorosse e le venete del Marghera che hanno sei punti in più delle varesine ma che attraversano un periodo di crisi dal quale stanno provando a uscire con l’ingaggio della britannica Gaskin. La SCS al contrario è tornata in lotta per la salvezza con tre vittorie nell’ultimo mese, ribaltando una situazione che la vedeva quasi spacciata: fermarsi ora sarebbe un peccato. L’obiettivo dunque è quello di proseguire nella serie positiva con l’aiuto del proprio pubblico.

Dove e quando: sabato 30 marzo, ore 20,30 – Palestra via Colli di Azzate (Va)

CLASSIFICA (dopo 24 giornate): Villafranca 42; Costa Masnaga 40; Crema 38; Moncalieri 34; Castelnuovo S. 32; Udine 30; Vicenza 26; Itas Bolzano 22; Milano 20; Carugate 18; S. Martino di L., Marghera, Ponzano 16; Albino 14; Valbruna Bolzano, VARESE 10.

SERIE A1 CARROZZINA

Termina la stagione regolare della A1 “seduta” con la Cimberio che è riuscita a lasciare a Bergamo l’ultimo posto dopo il recente scontro diretto di due settimane fa. I biancorossi di coach Bottini andranno a Giulianova per provare comunque a fare risultato contro una formazione di alto spessore (gli abruzzesi sono terzi) o per lo meno di sistemare il proprio assetto con l’inserimento di Fernandez al posto dell’infortunato Nava. Al termine della giornata saranno compilati gli incroci di playoff e playout, griglie determinanti per scudetto e retrocessione. Se le cose rimanessero come ora, Varese affronterebbe Sassari nel primo turno playout (incrocio non impossibile) e poi una tra Roma e – più probabile – Bergamo per evitare la caduta in A2.

Dove e quando: sabato 30 marzo, ore 17 – Giulianova.