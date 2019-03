L’amore non ha età: chiedetelo a Maria ed Emilio Vanini

Fa tappa in provincia di Varese il viaggio di “Non ho l’età“, la trasmissione televisiva di Raitre che da ormai più di un anno gira l’Italia per raccontare, di puntata in puntata, le storie d’amore nate “nella terza età”. Un fenomeno sociale nuovo e inedito, straordinario e senza precedenti, che si va diffondendo da nord al sud, nelle grandi città e nei piccoli paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita. Esistenze che s’incontrano all’improvviso, intrecciando i loro “fatti minimi” con la storia del paese tra due guerre mondiali, la ricostruzione, il boom economico, fino al terzo millennio.

Questo mercoledì, 20 marzo, alle ore 20:25 il programma sarà dunque a Brinzio per “dar voce” alla storia di Maria ed Emilio Vanini, rispettivamente 74 e 75 anni, sposatisi il 29 settembre scorso.

Un racconto che nasce da lontano, sia cronologicamente (a coronamento di cinque decenni di conoscenza e amicizia) che anche dal punto di vista geografico: Maria è infatti messinese d’origine e si è trasferita nel Varesotto per lavorare come collaboratrice scolastica. Emilio invece, brinziese doc, già impiegato del Credito Varesino, è un’istituzione per quanto concerne la competenza nelle tradizioni e nella storia paesana, che l’ha portato ad ideare ed animare varie iniziative culturali.

Il tutto, narrato come sempre con delicatezza e passione, candore ed emozione, certamente non mancherà di emozionare e stupire i telespettatori.

Qui il link per vedere il video del programma.