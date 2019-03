“L’Assunzione della Vergine”, il dipinto di Carracci visibile all’oratorio Visconteo

Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 19, all’interno dell’oratorio Visconteo di Albizzate, piazza IV Novembre, sarà esposto un capolavoro della pittura antica, ed esattamente “l’Assunzione della Vergine”, uscita dalla bottega di Annibale Carracci.

L’esposizione è frutto della grande passione per l’arte di Adelio Airaghi, presidente di Volarte Italia, che dopo aver portato Guido Reni, Guercino , Elisabetta Sirani, Palma il Giovane e Robert Campin, ci delizia con questa meraviglia. La tela deriva da un modello del Carracci ora al Prado. Va altresì messa in relazione con una pala d’altare realizzata dal maestro bolognese per la Confraternita di San Rocco di Reggio Emilia, ora a Dresda, al Gemaldegalerie.

Un’altra opera analoga , sempre della bottega di Annibale Carracci, si trova agli Uffizi. In questa tela si possono individuare alcune istanze protobarocche che allo scadere del XVI secolo caratterizzano l’opera del Maestro.