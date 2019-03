Lega e altre quattro liste alle elezioni con Enrico Puricelli

Ufficiale: è Enrico Puricelli il candidato sindaco della coalizione che unisce Lega, Fratelli d’Italia e le liste civiche Uniti per Samarate, Veri e Concreti per Samarate – Puricelli sindaco ed Enrico Puricelli per Samarate.

La conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco e della coalizione si terrà sabato 2 marzo alle ore 11 presso la Pasticceria Caffetteria Gelateria Castelvecchio di Piazza Italia 26, a Samarate.

«Assessore nelle due amministrazioni Tarantino, Enrico Puricelli ha dimostrato la sua capacità di dialogo con tutti e questa capacità di unire e creare coesione ha permesso di costruire e consolidare la coalizione a sostegno del suo nome come candidato sindaco – si legge in una nota firmata dalla coazlizione -. Siamo convinti che Enrico Puricelli sia la persona giusta anche per la sua disponibilità verso i cittadini, che in lui troveranno sempre una persona propensa all’ascolto ed alla risoluzione dei problemi. Queste doti sono per noi alla base di un ottimo candidato sindaco, per i cittadini e dei cittadini di Samarate che sicuramente lo sapranno apprezzare e appoggiare alle prossime elezioni amministrative del 26 Maggio».