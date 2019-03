Legnano – Busto 81, sfida da brividi

Giornata numero 23 per il Girone A di Eccellenza. Tutti in campo domenica 3 marzo alle 14.30. “Campo principale” sarà il “Mari” di Legnano dove i lilla ospiteranno il Busto 81 per una sfida di alta classifica che mette in palio punti pesantissimi.

La Castellanzese capolista andrà a Lazzate per affrontare l’Ardor, il Fenegrò ospiterà l’Accademia Pavese mentre la Varesina a Venegono Superiore attenderà la Sestese.

Varese impegnato in casa dell’Alcione, il Verbano cercherà di vincere a Castano Primo per recuperare qualche punto dalla zona playoff.

Sfida molto importante in zona salvezza per l’Union Villa che a Cassano Magnago attende il Città di Vigevano.

Chiude la giornata Ferrera Erbognone – Mariano.