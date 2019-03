“Cuveglio al Centro: Pianezza e Finocchi entrano nella squadra”

“Cuveglio al centro è felice di comunicare che entreranno in lista, Elena Finocchi e Riccardo Pianezza”. Lo dice in una nota il candidato sindaco Marco Magrini, che presenta i due candidati.

Elena Finocchi, 40 anni, laureata in Pubbliche Relazioni, è oggi Program manager per una importante multinazionale. Da tempo impegnata nella comunità, è stata consigliere comunale e presidente del museo di Cavona, è oggi attiva nella vita della comunità pastorale e del paese facendo parte del gruppo di cittadini che da ani promuove proprio a Cavona iniziative di vario genere volte principalmente allo “stare bene insieme”. “Vogliamo una Cuveglio che rimetta al centro la vivacità e la bellezza del dialogo culturale – dichiara Elena Finocchi – che sappia essere esempio per i giovani ma che non tralasci il valore dalla saggezza popolare. Un paese dove la cultura sia lo strumento per tenere vive ed unire tutte le nostre comunità e le nostre frazioni. Vogliamo creare uno spazio di incontro per i giovani in cui possano attivamente divenire promotori di iniziative e attività culturali, questo avrebbe ricadute su tutta la cittadinanza a partire dalla prevenzione al disagio giovanile. Senza dimenticare il ruolo attivo che dovrà avere l’amministrazione comunale nel promuovere eventi culturali e di intrattenimento diversificati, per soddisfare le esigenze diverse dei cittadini dagli spettacoli teatrali ai concerti, dai cineforum alle feste”.

Riccardo Pianezza, 21 anni, laureando in biotecnologie all’Università degli studi dell’Insubria. Coinvolto attivamente nella vita sportiva cuvegliese, collabora con la società cestistica Valcuvia Basket in qualità di istruttore minibasket. Oltre alla pallacanestro ha praticato Judo nel Bu-Sen Valcuvia Judo, sempre a Cuveglio. Da sempre appassionato di montagna e di ambiente, Riccardo oggi collabora attivamente per promuovere il progetto Roadkill, il progetto della Comunità montana Valli del Verbano che tutela e promuove i corridoi ecologici nel nostro territorio.

“Per quanto riguarda la promozione dell’attività sportiva Cuveglio al Centro ha una proposta ambiziosa ma chiara: la costruzione di una nuova palestra – dichiara Riccardo Pianezza – E’ uno dei punti centrali per quanto riguarda il nostro programma. Costruirla ha sicuramente un costo importante ma è questione di priorità nel bilancio comunale e questo intervento non è più rimandabile a Cuveglio. La promozione dello sport e di un corretto stile di vita sarà un altro impegno che porterò avanti, nelle nostre intenzioni c’è l’istituzione di un “bonus sport comunale” per aiutare le famiglie cuvegliesi ad iscrivere i propri figli alle varie attività e ai corsi sportivi”.