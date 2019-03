“Luino città del mercato”, il progetto arriva in Commissione

Non solo la nuova piazza Garibaldi, quella in riva al lago, una sorta di “largo” senza la rotatoria, al cospetto di Palazzo Verbania. Ci saranno diversi altri contesti della città a venir analizzati poiché al centro del progetto “Luino città del mercato storico. La reazione resiliente della città all’attraversamento di Alptransit”.

Galleria fotografica \"Luino città del mercato\" 4 di 4

L’obiettivo dell’amministrazione Pellicini, infatti, è quello di inserire un ampio progetto di riqualificazione di alcune aree della città lacustre fra gli ”emblematici” di Fondazione Cariplo, la grande cassaforte di risorse che ha visto Luino già premiata per lungolago e palazzo Verbania.

Ne abbiamo parlato in anteprima circa un mese fa, il 5 febbraio e l’idea di realizzare nuove opere per rendere più vivibile a piedi in centro della città è stata oggetto di ampio dibattito anche fra gli operatori del mercato, dal momento che l’idea di rilancio della città passa proprio attraverso la rivalutazione di questo evento che ogni mercoledì è calamita per migliaia di turisti che arrivano soprattutto da nord.

Diversi i commenti sul futuro di quest’area anche da parte dei tanti fruitori del lungolago sulle pagine Facebook dedicate al dibattito pubblico della città.

Il progetto, ora verrà presentato ufficialmente in Commissione territorio martedì 12 marzo alle18.30. Il termine per la presentazione dell’intervento emblematico di Luino a Fondazione Cariplo è slittato al 31 marzo (dal 28 febbraio, scadenza iniziale): per il 2019 sono a disposizione 5 milioni di euro per le province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola.