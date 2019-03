E’ morto l’ex assessore Renato Pagnan

Se n’è andato dopo una lunga malattia Renato Pagnan, storico ex consigliere comunale di Cassano Magnago, conosciuto da tutti per le sue battaglie in consiglio e in città.

Pagnan è stato assessore all’Ecologia durante la sua esperienza amministrative mentre per diversi mandati è stato consigliere comunale di opposizione. Se n’è andato all’età di sessant’anni, all’ospedale di San Giovanni Bianco (Bergamo) dove era ricoverato.

La sezione cittadina del PD sulla pagina Facebook scrive: “Per Cassano Magnago oggi è un giorno triste, se n’è andata una brava persona che aveva a cuore il bene comune. Lo ricorderemo con affetto per tutti i momenti vissuti insieme. Oggi tutto il Circolo del Partito Democratico di Cassano Magnago si stringe intorno al dolore della famiglia, degli amici e dei compagni che hanno percorso un pezzo di strada con Renato. Ciao Renato, che la Terra ti sia lieve!”.

Renato Pagnan lascia la moglie Nina e il figlio Lorenzo. Non ci sarà funerale pubblico in ossequio alle sue volontà.