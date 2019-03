Notte agitata, botte in stazione e in centro storico

Una notte un po’ agitata a Gallarate, con Volanti della Polizia e ambulanze del 118 a mettere in ordine le cose.

Primo episodio in zona stazione, in via Beccaria. Dieci e mezza di sera, un litigio tra persone straniere ha richiamato le forze dell’ordine – sia Volanti che carabinieri – e anche un’ambulanza, chiamata in codice giallo per soccorrere un ventenne (colpito alla testa da un sampietrino sradicato dal parcheggio). Il ragazzo è finito in ospedale a Gallarate, per farsi medicare, in codice verde.

E fin qui la zona stazione, dove del resto episodi di risse, litigi e aggressioni non sono rare, complice spesso l’alcol o un po’ di fumo. Era invece il cuore della notte, poco dopo le 4, quando la volante del commissariato di Gallarate è dovuta intervenire in centro storico, in via Postporta, per un acceso diverbio (pare questione di donne) tra due uomini. Anche qui gli agenti hanno fermato il litigio e l’ambulanza della Croce Rossa ha portato in ospedale al Sant’Antonio Abate un 28enne, anche in questo caso ferito solo in modo lieve.

Entrambi gli episodi configurano reati procedibili a querela di parte, quindi toccherà ai malcapitati protagonisti decidere se mettere di mezzo la Legge, nelle loro “controversie”.