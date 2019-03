Openjobmetis: ad Avellino è uno spareggio per l’alta quota

Ventiquattro punti a testa, la quarta posizione in palio – in concorso con Brindisi – e la possibilità di mettere altro “fieno in cascina” in ottica playoff. Avellino e Varese si incontrano nel pomeriggio di domenica (inizio alle ore 17) con l’intento restare nei piani altissimi della Serie A e nel contempo di infliggere uno stop all’avversaria.

Chi prevarrà? Pronostico difficile alla vigilia, più per motivi legati alla Sidigas: se infatti la Openjobmetis è squadra dal cammino molto lineare, la compagine irpina è spesso salita sulle “montagne russe”, un po’ per via dei tanti infortuni, un po’ per i problemi finanziari che ne hanno stoppato la corsa a metà del girone di andata. Un intoppo (oggi risolto: il mercato è stato riaperto) che se da un lato ha fatto perdere ai campani la stella Norris Cole – 25 punti nella vittoria dell’andata a Masnago – dall’altro ha permesso di far sbocciare il talento di Kiefer Sykes, oggi anima della squadra insieme al bomber Caleb Green e all’esperto Filloy.

Coach Vucinic anche stavolta annuncia problemi: Nichols – altro uomo chiave – è disponibile ma viene da quasi due mesi di stop, lo stesso Filloy avrebbe guai alla schiena mentre si sta inserendo in formazione l’ex canturino Udanoh. Detto questo, Varese ha poco da stare tranquilla: quella avellinese è una compagine storicamente ostica per i colori biancorossi ed è squadra ricca di talento, seppure talvolta un po’ “slegato”. I tifosi della Openjobmetis ritroveranno un vecchio amico, Luca Campani, che sta disputando un discreto campionato dopo i tanti guai fisici.

Ma l’incrocio tra le due squadre potrebbe anche stimolare due giocatori in canottiera biancorossa: Tommy Scrubb è stato portato in Italia proprio dal gm irpino Alberani ma dopo una stagione da “sesto uomo” non è stato riconfermato. Varese gli ha dato fiducia, e la partita di domenica potrebbe servire al canadese – il miglior acquisto stagionale della OJM – per dimostrare che sul suo conto probabilmente laggiù si sono sbagliati. E poi c’è Antonio Iannuzzi, che ad Avellino è nato e cresciuto ma che poi nei fatti non è mai stato protagonista nella squadra della città di origine: il pivot deve anche convincere Caja e i tifosi varesini di poter dare una vera mano alla sua squadra, dopo troppe prove non particolarmente brillanti.

COACH TO COACH

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «Avellino ha avuto qualche vicissitudine a livello di infortuni ma è rimasta nella parte molto alta della classifica. Sono usciti dalla coppa e così hanno ripreso ad allenarsi meglio lungo la settimana e inoltre hanno molta qualità. Green è un grande attaccante che può essere pericoloso sia da lontano sia sui mis-match nei cambi difensivi. Sykes ha aumentato le sue responsabilità ed è l’altra punta di una squadra che poi si completa con i vari Filloy, Udanoh – importante anche a rimbalzo – oppure Harper. Non dovremo metterla sul piano della corsa che è terreno preferito da Avellino, ma piuttosto sarà necessario controllare i ritmi ed evitare i contropiedi della Sidigas».

Nenad VUCINIC (Sidigas Avellino) – «Ci siamo allenati bene e vogliamo dimostrarlo contro Varese che è una nostra rivale diretta di classifica in ottica playoff. La Openjobmetis gioca con grande energia, lavora forte in difesa ed esegue bene in attacco; noi però siamo in una situazione migliore rispetto a settimana scorsa e battere di nuovo i biancorossi significherebbe molto. Veniamo da una partita sottotono a Trento, rispetto ai nostri standard: la difesa non è stata adeguata sugli uno contro uno e sui tagliafuori mentre in attacco abbiamo perso troppi palloni. Ma proprio per questo vogliamo tornare sui binari giusti».

DIRETTAVN

La partita del PalaDelMauro sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, nel consueto liveblog di VareseNews. Lo spazio è già aperto con notizie, immagini, curiosità e con il sondaggio-pronostico. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn o #avellinovarese su Twitter o Instagram. Per accedere rapidamente al live CLICCATE QUI.