“Il paradiso dei ricchi”, alla Feltrinelli l’incontro con Leo Sisti

Giovedì 14 marzo, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Varese Leo Sisti, storico inviato dell’Espresso, presenterà il suo libro “Il Paradiso dei Ricchi”. Un libro che racconta le acrobazie fiscali di grandi aziende e investitori milionari all’ombra delle leggi permissive di alcuni “stati canaglia” dell’Unione Europea. Modera l’incontro Vittorio Malagutti, inviato dell’Espresso. L’ingresso è libero.

Leo Sisti è direttore esecutivo di Investigative Reporting Project Italy, un centro di giornalismo d’inchiesta in Italia. Laureato in Legge, giornalista, già inviato speciale dell’Espresso, è collaboratore dello stesso settimanale, del Venerdì di Repubblica e del Fatto Quotidiano. All’Espresso si è occupato di finanza, mafia, corruzione politica, Vaticano, crimine organizzato e terrorismo islamico. Ha vinto il Premiolino (1996) e tre Investigative Reporters and Editors Awards (2008, 2009 e 2011), quest’ultimi per tre inchieste transnazionale realizzate con l’International Consortium of Investigative Journalists, di cui è membro dal 2000.

Tra i suoi libri: Il caso Marcinkus (Mondadori 1991), scritto con Leonardo Coen, L’Intoccabile. Berlusconi e Cosa Nostra (Kaos, 1997), scritto con Peter Gomez, Piedi puliti (Garzanti, 1998), scritto con Leonardo Coen e Peter Gomez, L’isola del tesoro (Rizzoli, 2007) e Processo all’italiana (Laterza, 2012), scritto con Piercamillo Davigo.